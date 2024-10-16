عمّان تؤكد لإيران أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، الذي وصل المملكة في سياق جولة إقليمية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بحث الصفدي وعراقجي قضايا ثنائية، وجهود إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة لن يستفيد منها أحد، وستهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

واتفق الوزيران على إطلاق حوار ممنهج لمعالجة جميع القضايا الثنائية، وصولاً إلى تطوير علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والتعاون الذي ينعكس إيجابياً على البلدين الشقيقين.

وأكد الصفدي أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد واستعادة الهدوء في المنطقة.

كما أكد أن «الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد، ولن يسمح لأي جهة بخرق سيادته وأجوائه وتهديد أمن مواطنيه».

وشدد الصفدي على أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن للجميع.