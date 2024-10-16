مسؤول أممي: الكوارث الطبيعية تهدد بعرقلة التقدم الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ

قال مسؤول في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الكوارث، بما في ذلك تلك الناجمة عن العواصف الأشد قوة، تهدد المزيد من الأشخاص ويمكن أن تعرقل التقدم الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إذا لم تستثمر الحكومات بشكل أكبر في التخفيف من حدة الكوارث والوقاية منها.

وأصدر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة كمال كيشور، الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، هذا التحذير في خطاب ألقاه في بداية مؤتمر إقليمي حول التخفيف من حدة الكوارث تستضيفه الفلبين، وهي واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث في العالم.

وقال كيشور أمام مئات المندوبين في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في مانيلا بقيادة وزراء مسؤولين عن التخفيف من حدة الكوارث والاستجابة لها في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "الكوارث تؤثر الآن على أعداد قياسية من الأشخاص وتهدد حياتهم وسبل عيشهم".

وأضاف: "إذا تركت هذه المخاطر دون مراقبة، فإنها تهدد بتقويض تطلعات التنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتراجع عن التقدم الذي استغرق عقودًا لتحقيقه".

وقال كيشور إن على دول آسيا والمحيط الهادئ أن تخصص بانتظام أموالا في ميزانياتها الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ويجب تخصيص نسبة أكبر من المساعدات التنموية الأجنبية للوقاية من الكوارث "وليس فقط للاستجابة لها".