أعرب مانويل نوير، قائد وحارس مرمى منتخب ألمانيا، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع «المانشافت»، مؤكدًا أن البداية القوية في البطولات الكبرى تمثل عنصرًا حاسمًا في مشوار المنافسة.

وحقق المنتخب الألماني فوزًا كبيرًا على كوراساو بنتيجة 7-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الخامسة في كأس العالم 2026.

وقال نوير في تصريحات صحفية: «انتظرت هذا اليوم لفترة طويلة، وكنت حريصًا على المشاركة، وكان من الرائع التواجد في الملعب مع زملائي».

وأضاف: «من المهم دائمًا أن تبدأ البطولة بشكل جيد، لقد قدمنا مباراة قوية وسجلنا العديد من الأهداف».

وتابع: «اللاعبون الذين شاركوا من مقاعد البدلاء منحوا الفريق طاقة إضافية، ولم نتوقف عن البحث عن الهدف التالي طوال المباراة».

واستكمل: «سنقوم الآن بتحليل اللقاء لمعرفة الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في المباريات المقبلة».

وعن الهدف الذي استقبله، أوضح نوير: «كنت قريبًا من التصدي له، لكنها غيرت اتجاهها في اللحظة الأخيرة، والمسافة كانت قصيرة جدًا، كان الأمر مجرد سوء حظ».

وبهذا الفوز، رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا كوت ديفوار والإكوادور.