 أوروجواي تقر قانونا يجيز القتل الرحيم لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تقدم على ذلك
الخميس 16 أكتوبر 2025 7:30 ص القاهرة
أوروجواي تقر قانونا يجيز القتل الرحيم لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تقدم على ذلك

د ب أ
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 6:35 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 6:35 ص

أقر مجلس الشيوخ في أوروجواي يوم الأربعاء قانونا يشرع القتل الرحيم، لتصبح الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إحدى الدول القليلة التي تتيح قانونيا للمصابين بأمراض خطيرة الحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم.

وبذلك تصبح أوروجواي أول دولة في أمريكا اللاتينية ذات الغالبية الكاثوليكية التي تسمح بالقتل الرحيم عبر تشريع قانوني، في حين تم إلغاء تجريمه في كولومبيا والإكوادور بموجب قرارات صادرة عن المحكمة العليا في البلدين.

وفي تشيلي، أعاد الرئيس اليساري جابرييل بوريتش مؤخرا إحياء الجهود لدفع مشروع قانون القتل الرحيم الذي ظل مجمدا طويلا في مجلس الشيوخ، بينما تشهد المنطقة منذ سنوات نقاشات محتدمة وحراكا واسعا حول هذه القضية.

وجاء إقرار القانون بعد مسار متعثر استمر خمس سنوات، وتمت الموافقة عليه نهائياً يوم الأربعاء بأغلبية 20 صوتا من أصل 31 عضوا في مجلس الشيوخ.


