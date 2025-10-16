السكرتير العام المساعد لبني سويف يناقش إجراءات حل مشكلة تضرر الطريق الصحراوي الغربي

عقد اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة لحل مشكلة تضرر بعض أجزاء من طريق أسيوط- القاهرة الصحراوي الغربي، بسبب تسرب مياه صرف زراعي بزمام مركز إهناسيا، مما نتج عنه تضرر بعض أجزاء من الطريق.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها أمس الأربعاء، بإشراف من السكرتير العام المساعد، وتضمنت عمل ساتر ترابي لفصل المياه عن الطريق، وسحب وشفط المياه ونقلها إلى أماكن بعيدة، وترميم الجزء المتضرر من الطريق بوضع طبقة من السن بصفة مؤقتة، وذلك باستخدام معدات هيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وتضم ممثلين عن "هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والطرق والكباري، والري، والصرف، والكهرباء، وإدارة الأزمات"، تتولى معاينة المنطقة المتضررة واقتراح وتنفيذ الحلول الفنية والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحل تلك المشكلة بصفة نهائية "كل فيما يخصه"، وذلك لمنع تكرارها مستقبلًا.

وحضر الاجتماع، مديرو ومسؤولو الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من الري، الوحدة المحلية، ري بني سويف، صرف بني سويف، الزراعة، الكهرباء، الطرق والكباري، الإصلاح الزراعي، تعمير شمال الصعيد، الأزمات، والمتابعة بديوان عام المحافظة.