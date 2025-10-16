محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير المطبعة المركزية بالمحافظة

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطوير المطبعة المركزية بالمحافظة، حيث شهدت المطبعة طفرة نوعية في تقنيات الطباعة الرقمية الحديثة، بما يعزز قدراتها على تلبية احتياجات المصالح الحكومية والقطاع الخاص من المطبوعات والإعلانات والمكاتبات الرسمية وفقًا لأحدث النظم الفنية في عالم الطباعة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تزويد المطبعة بمنظومة طباعة رقمية متكاملة تشمل ماكينات طباعة ألوان، وأجهزة تجليد وتغليف حديثة، ومقص كهربائي متطور، فضلًا عن دعمها بإمكانيات رقمية عالية الجودة تتيح مضاعفة الإنتاج وتحسين مستوى الإخراج الفني، بما يواكب المعايير العالمية في دقة الألوان وفصلها وإضافة العلامات المائية والفسفورية، مؤكدًا أن تطوير المطبعة يأتي في إطار خطة المحافظة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن تشغيل المطبعة المركزية يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة الإدارية بالمحافظة، لتكون نموذجًا يحتذى به في كفاءة الأداء وجودة الإنتاج، مشيرًا إلى أن التطوير يهدف لتوفير خدمات الطباعة المتكاملة داخل نطاق المحافظة بدلًا من الاعتماد على جهات خارجية، مما يحقق سرعة في الإنجاز وتخفيضًا في التكلفة، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الإدارية.