محافظ أسوان يوجه برصف المنطقة المخصصة لانتظار جرارات القصب

وجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بإعداد دراسة لرصف المنطقة المخصصة لانتظار جرارات القصب بمسافة 2 كم الملاصقة لسور مصانع سكر كوم أمبو بالطريق الزراعي الشرقي أسوان/ القاهرة بالبلاطات الخرسانية، حتى يتسنى تحملها للأوزان الخاصة بهذه الجرارات، على أن يتم نهو هذه الأعمال قبل انطلاق موسم العصير في يناير القادم.

وجاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لمحافظ أسوان من أمام بوابة مصانع سكر كوم أمبو، لمتابعة آلية حركة دخول وخروج جرارات القصب إلى المصانع، والتي كانت تتسبب في تعطيل الحركة المرورية على طريق أسوان/ القاهرة الزراعي، وأيضًا بشارع بورسعيد في الجانب الشرقي للمدينة، لا سيما الأتوبيسات السياحية، حيث تشهد يوميًا دخول وخروج ما يقرب من ألف جرار محمل بمحصول القصب من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، خلال جولته، على ضرورة تيسير حركة دخول الجرارات وخروجها بشكل منظم لتفادي أي تكدسات على الطرق المؤدية إلى المصانع، مع تطبيق منظومة انسيابية مرورية فعالة تضمن سرعة التفريغ وتحميل المحصول في التوقيتات المحددة دون تعطيل أو تأخير.

ووجه بأهمية التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني على الطرق الزراعية ومداخل المصانع لمتابعة الحركة المرورية بشكل لحظي، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي اختناقات قد تعطل عملية التوريد.

كما كلف بضرورة تأمين الطرق لمنع وقوع الحوادث من خلال نشر اللافتات الإرشادية وتكثيف الإضاءة في المناطق المظلمة، إلى جانب إلزام السائقين بالسرعات المقررة واتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء النقل حفاظًا على أرواحهم وسلامة المواطنين، وخاصة أن المحافظة تولي أهمية خاصة لموسم القصب باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين، وأن الدولة تعمل على تقديم كل أوجه الدعم لتيسير عمليات التوريد والتصنيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

يذكر أنه رافق المحافظ خلال جولته، اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والكيميائي عادل فرغلي رئيس قطاع مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو، وطه حسين رئيس المدينة.



