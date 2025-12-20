 استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 8:23 م القاهرة
استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ الأناضول
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 8:16 م

استشهد فلسطيني، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية" غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني –في بيان سبق بيان وزارة الصحة- إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر لشاب (22 عامًا)" في قرية السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وأشارت إلى محاولات لإنعاش قلب ورئتي للمصاب، قبل إعلان وفاته.

ووفق شهود عيان للأناضول فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وانتشر في شوارعها، بالتزامن مع اقتحام آخر لبلدة قباطية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية إلى أكثر من 1101، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 21 ألف حالة اعتقال.

