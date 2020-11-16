 متجاوزا التوقعات.. الناتج الصناعي للصين ينمو 6.9 % في أكتوبر - بوابة الشروق
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متجاوزا التوقعات.. الناتج الصناعي للصين ينمو 6.9 % في أكتوبر

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نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 10:36 ص

نما الناتج الصناعي للصين في أكتوبر الماضي بنسبة 6.9 % سنويا، بدون تغيير تقريبا عن معدل النمو المسجل في سبتمبر الماضي، ومتجاوزا توقعات المحللين بنمو بنسبة 6.5 %.

 

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.8 % سنويا، خلال أكتوبر، مقابل 0.8 % في سبتمبر، في حين كانت التوقعات بنسبة 1.6 %خلال الشهر الماضي.

 

كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4.3 % سنويا، في حين توقع المحللون نموها بنسبة 4.9 %، مقابل 3.3 % في سبتمبر الماضي.

 

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء ارتفعت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4.3 % سنويًا بعد ارتفاعها بنسبة 4.7 % سنويًا خلال الشهر السابق.

 


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