السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بكورونا منذ 7 أشهر

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 منذ أكثر من سبعة أشهر، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 301 إصابة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في البلاد إلى 353 ألفا و556 حالة مؤكدة.



وتم تسجيل 364 حالة تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للمتعافين إلى 340 ألفا و668 حالة أي 96 % من إجمالي الإصابات المسجلة.



وأعلنت الوزارة تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5676 حالة وفاة.



وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الرياض التي سجلت 42 إصابة، تلتها حائل 31 إصابة، ثم ينبع ومكة المكرمة 23 إصابة، وخميس مشيط والمدينة المنورة 15 إصابة.