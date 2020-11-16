

أكد حسام حسين سفير مصر في توجو، أن كل الأمور قبل لقاء العودة بين المنتخب الوطني والمنتخب التوجولي على ما يرام.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد: "بعثة منتخب مصر وصلت الى توجو وانهينا اجراءات خروجهم من المطار بسهولة ويسر، وعقب الخروج من المطار وصلوا لفندق الاقامة وكان هناك تنسيق مع الجانب التوجولي باجراء مسحة للاعبين فور وصولهم وكل الأمور على ما يرام".

وانتقل بالحديث عن ملعب المباراة قائلا: "ملعب عشب طبيعي مستواه جيد ومجهز ضد الامطار حال هطولها المحتمل، والجانب التوجولي قام بتعقييم الاستاد بالكامل وغرف خلع الملاعب ودكة البدلاء، وهناك تعاون قوي معنا، فهم يعلمون جيدا قيمة منتخب مصر وسعداء بوجوده على ارض توجو".

يذكر أن المنتخب الوطني قد فاز في لقاء الذهاب باستاد القاهرة الدولي بهدف نظيف، ويسعى لتكرار فوزه في توجو ليضمن بنسبة كبيرة الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الصيف القادم.