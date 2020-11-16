حماية المنافسة: مصر تُطلق فعاليات المنتدى الإقليمي حول الاندماج في أوقات الأزمات

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الإقليمي حول "مراقبة عمليات الإندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة إبراهيم السجيني، ويقود خلاله أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN)، بالتنسيق مع المجلس الإداري لحماية الاقتصاد بالبرازيل (CADE) باعتباره المسئول عن هذا المشروع العالمي.



وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،في بيان له اليوم، أن المنتدى المقرر له يومي الإثنين والثلاثاء يأتي ضمن سلسلة ندوات انطلقت في كل من المناطق التالية على حدة: أوروبا ودول شمال ووسط أمريكا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، تحت عنوان "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات"، وذلك باستخدام تقنية الاجتماع عبر الإنترنت Webinar .



وأوضح أنه قام بدعوة الدول الأعضاء في المنطقة إلى المشاركة في المنتدى الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أبرز الدول المشاركة؛ المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، والأردن، وفلسطين، وغيرها.



من جانبه، قال إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ إنه تمكن من ضم مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين في قانون وسياسة المنافسة كمتحدثين بالمنتدى ولإثراء المناقشات ومشاركة الحضور بأفضل الخبرات والتجارب الدولية فيما يتعلق بمراقبة عمليات الإندماج وخاصة في أوقات الأزمات.