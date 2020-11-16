محافظ الغربية يتابع تطوير العشوائيات بقحافة والمرحلة الثالثة من الكورنيش

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تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال تطوير العشوائيات بمنطقة قحافة بحي ثان طنطا.

وتابع المحافظ أعمال البنية التحتية من مياه وصرف وغاز، والبدء في أعمال الرصف ووضع الإنترلوك، وذلك بإجمالي تكلفة 76 مليون جنيه، موجهاً بتغير جميع كشافات الإنارة بكافة الشوارع الجارى العمل بها ضمن خطة التطوير.

كما تفقد المحافظ ونائبه، أعمال التطوير الجارية بكورنيش طنطا ضمن المرحلة الثالثة، والتي تبدأ من كوبري قحافة حتى نهاية شارع الأشرف، وذلك ضمن خطة تطوير الكورنيش من كوبري جيهان بمنطقة الاستاد وحتى كوبري فاروق بمنطقة الجلاء، ليكون متنفساً جديداً لأبناء المحافظة.

وأنهى المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمنطقة الاستاد والمسند لشركتي المقاولون العرب والإنتاج الحربي، موجهاً رئيس حى ثان طنطا بسرعة الانتهاء من تطوير نفق قحافة.

رافق المحافظ خلال جولته، عادل داود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.