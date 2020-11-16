 تونس: إنقاذ 24 شخصا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2020 7:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

تونس: إنقاذ 24 شخصا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

علم تونس
علم تونس
تونس - أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 6:14 م

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن قوات خفر السواحل أنقذت، اليوم الاثنين، 24 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب تعطل محركه في عرض البحر، وذلك شمال شرقي (ولاية صفاقس).
وأفادت وزارة الدفاع التونسية - في بيان - بأنه من بين المهاجرين سبع نساء، تتراوح أعمارهم بين 14 و36 سنة، مضيفة أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أقروا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس ليلة أمس، بنية اجتياز الحدود البحرية والهجرة إلى أوروبا.
وأضاف البيان أنه تم التوجه بهولاء المهاجرين إلى ميناء ولاية صفاقس، وتم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك