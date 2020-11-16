رئيس وزراء العراق: الحكومة الحالية انتقالية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ،أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول الى انتخابات مبكرة.



وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "الكاظمي ترأس، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، والتي جرت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".



وأشار الكاظمي، في مستهل الجلسة، الى "أهمية انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، والذي سيعقد شهريا، ويمثل مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة".



وأوضح الكاظمي، أن "المجلس يهدف إلى التواصل مع الجهات والهيئات المستقلة، والتداول معها بشأن القضايا والخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كل العقبات والصعوبات التي تواجه عملها، وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه، لاسيما وأن البلاد تواجه تحديات عديدة، ويجب على مؤسسات الدولة كافة مضاعفة الجهود لتجاوزها، ووضع البلد على المسار الصحيح".



وشدد رئيس الوزراء، أن "الحكومة الحالية انتقالية هدفها الوصول الى انتخابات مبكرة، وعلى الرغم ممن يحاول وضع العقبات أمامها، الا أنها عازمة على إجراء انتخابات شفافة وعادلة تحقق طموحات المواطنين، وتمضي بالبلد نحو الأفضل".



كانت الرئاسات العراقية الثلاث ومكتب الأمم المتحدة في العراق، عقدت في وقت سابق اليوم اجتماعا مشتركا لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة والاطمئنان على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى في منتصف العام المقبل.



وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الأجتماع تناول المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها كافة.



وأوضح البيان أن المجتمعين أكدوا على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومترياً.