تنطلق غدًا الاثنين في مدينة شرم الشيخ، أولى فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي"، بحضور الوفود العربية المشاركة، وتستمر الفعاليات حتى 20 نوفمبر الجاري، برئاسة الفنان مازن الغرباوي.

تشهد مراسم حفل افتتاح المهرجان، التي تُقام غدًا بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة شرم الشيخ، ويقدمه الفنانون لقاء سويدان ومنة تيسير وسيف حميدة، تقديم عرض مسرحي راقص من إنتاج دار الأوبرا المصرية لفرقة فرسان الشرق للتراث بعنوان "إيزيس"، ويتناول الأسطورة الشهيرة إيزيس وأوزوريس، من إخراج كريمة بدير.

يشارك في هذه الدورة من المهرجان 11 عرضًا مسرحيًا دوليًا، ضمن مسابقات المهرجان المختلفة وهي: مسابقة العروض المسرحية الكبرى، ومسابقة المونودراما، ومسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ويقدم المهرجان 20 جائزة في كل عناصر العمل المسرحي بأسماء نجوم المسرح ورواده.

ويكرم المهرجان في دورته الخامسة العام الحالي عددا من الفنانين هم: حنان مطاوع وبيومي فؤاد وإسلام إمام وقاسم إسطنبولي، كما يقدم المهرجان لأول مرة خلال فعالياته مناظرة مسرحية بعنوان "150 سنة مسرح مصري"، يديرها الفنان محمود الحديني، كما يقدم المهرجان ندوة خاصة عن الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، التي تحمل الدورة الخامسة اسمها تقديرا لمسيرتها الفنية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ويرأسها شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، والهيئة الدولية للمسرح.