اشتية يترأس الوفد الفلسطيني لاجتماع المانحين في النرويج

أعلنت الحكومة الفلسطينية وصول رئيس وزرائها محمد اشتية، اليوم الأربعاء، على رأس الوفد الفلسطيني لاجتماع المانحين (AHLC) (لجنة الاتصال المخصصة) في العاصمة النرويجية أوسلو المقرر غدا.

وذكرت الحكومة، في بيان صحفي، أن اشتية سيستعرض الوضع المالي "الصعب "الذي تعيشه الحكومة، وسيدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية.

كما سيحث اشتية الدول المانحة على زيادة مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، على أن يلتقي المسئولين النرويجيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بحسب البيان.

وكان مسئولون فلسطينيون أعلنوا أن الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ6 أشهر قادمة في ظل التراجع الحاد للمساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية بنحو 90% هذا العام، ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

وحذر البنك الدولي، في تقرير له قبل أيام، من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل اقتطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.