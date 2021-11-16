رئيس الشيوخ يتوجه إلى روسيا على رأس وفد برلماني

غادر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد برلماني، متوجها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية .

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، بحث سبل التعاون مع كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

كما تتضمن المباحثات، سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

ويضم الوفد البرلمانى المصرى عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية ؛ المستشار محمود عتمان امين عام المجلس، والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة و البيئة و القوى العاملة.