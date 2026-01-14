قيادي في حماس: مستعدون لتسليم إدارة شؤون قطاع غزة للجنة التكنوقراط

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ اجتماعات الفصائل والقوى الفلسطينية المنعقدة في القاهرة تأتي في إطار متابعة القضايا المرتبطة بهموم الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة الاستمرار في الخطوات والمراحل المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انعقاد هذه اللقاءات على أرض مصر يعكس أهمية الدور المصري في جمع الفصائل الفلسطينية ومتابعة الملفات الوطنية الحساسة.

وتابع، أنّ النقاشات ركزت بشكل أساسي على ملف تشكيل اللجنة الإدارية، أو لجنة التكنوقراط، المكلّفة بإدارة شئون قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا الملف جرى بحثه في مرات سابقة، إلا أن الاجتماعات الحالية شهدت تقدمًا ملموسًا وخطوات واضحة، بفضل الجهود المصرية، وبالتعاون مع الوسطاء القطريين والأتراك.

وأكد بدران أن الفصائل الفلسطينية شددت خلال الاجتماعات على ضرورة دعم ومساندة تشكيل لجنة التكنوقراط، معتبرًا أن الوقت قد حان لتتولى هذه اللجنة مسئولياتها في إدارة قطاع غزة.

وأوضح أن حركة حماس أبدت استعدادها الكامل لتسليم جميع ما يتعلق بإدارة شئون القطاع إلى اللجنة في أقرب فرصة ممكنة.

وذكر أن حركة حماس أكدت التزامها بأن تكون داعمة ومساندة لعمل لجنة التكنوقراط، بما يمكنها من أداء دورها المطلوب خلال هذه المرحلة، في إطار السعي لتثبيت وقف إطلاق النار، وتلبية احتياجات سكان قطاع غزة، وتعزيز الاستقرار في المرحلة المقبلة.