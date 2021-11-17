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الكاميرون تتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:55 م

تأهل منتخب الكاميرون لكرة القدم للدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار 1 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، والتي شهدت أيضا فوز موزمبيق على مالاوي 1 / صفر.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارل توكو إيكامبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله للدور النهائي من التصفيات، فيما توقف رصيد منتخب كوت ديفوار عند 13 نقطة في المركز الثاني.


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