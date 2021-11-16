 رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا حول العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا حول العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 11:59 ص

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تسلم الرسالة خلال استقباله مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جامبيا، في مقر إكسبو 2020 دبي.

وأوضحت أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة، كما استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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