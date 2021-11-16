رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «بشير 22»

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شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين "بشير 22" الذى تجريه إحدى التشكيلات المدرعة بالجيش الثانى الميدانى والذى إستمر لعدة أيام، ويأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات والتشكيلات لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكد من تفهمهم لمهامهم ومدي إستيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام بإحترافية عالية، أعقب ذلك إجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية.

ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل العملية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى مشيداً بدورهم البطولى فى عودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والإستقرار.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.