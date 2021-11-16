 معلول يسجل الهدف الثالث لمنتخب تونس أمام زامبيا بتصفيات المونديال - بوابة الشروق
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معلول يسجل الهدف الثالث لمنتخب تونس أمام زامبيا بتصفيات المونديال

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:16 م

أحرز علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس، الهدف الثالث لنسور قرطاج أمام نظيره المنتخب الزامبي، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء هدف معلول في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء من تسديدة رائعة، لينهي الشوط الأول بتقدم تونس بثلاثية نظيفة أمام زامبيا.

وإذا نجح منتخب تونس في إنهاء المباراة بالفوز، سيتأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.

وتتصدر تونس مجموعتها بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني ولكل منهما 10 نقاط.


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