ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سيدتين في بريطانيا اتهمتا والد رئيس الوزراء البريطاني ستانلي جونسون، بالتحرش بهما في وقت سابق قبل تولي نجله بوريس جونسون رئاسة الوزراء، وبعدها، فيما علقت وزيرة الداخلية البريطانية بأنه سيتم فتح تحقيق في تلك المزاعم.



واتهمت الوزيرة السابقة والنائبة الحالية كارولين نوكس، 49 عامًا، جونسون الأب بلمسها بشكل غير لائق، موضحة أنه قال لها إن لديها "مؤخرة جميلة"، وذلك في مؤتمر حزب المحافظين في مدينة "بلاكبول"، عام 2003، عندما كانت في أوائل الثلاثينيات من عمرها، وفقا للصحيفة البريطانية.



وكانت نوكس، رئيسة لجنة المرأة والمساواة، وقت وقوع الحادث المزعوم مرشحة برلمانية محتملة لمقاطعتي رومسي وساوثامبتون نورث، وقدمت هذا الادعاء خلال حلقة نقاشية على شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وقالت: "أستطيع أن أتذكر رجلًا بارزًا حقًا - في ذلك الوقت كان مرشح حزب المحافظين لتينبريدج في ديفون - صفعني على مؤخرتي بقوة وقال: (أوه، لديك مؤخرة جميلة)".



وأوضحت نوكس أن المرشح هو جونسون الأب، البالغ 81 عاما، الذي فشل لاحقًا في الفوز بالانتخابات.



وردًا على هذا الادعاء، قال جونسون الأب للصحيفة: "لا أتذكر كارولين نوكس على الإطلاق، ولا تعليق ... حظا سعيدا وشكرا".



ودفعت ادعاءات نوكس، إلى إفصاح الصحفية الشابة إيلبي ريا، في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن أن جونسون الأب، قد لمسها بشكل غير لائق أيضًا في مؤتمر لحزب المحافظين في عام 2019.



ورفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني التعليق على تلك المزاعم ووصف جونسون الأب بأنه شخص "خاص".



وقال المتحدث: "لم أتحدث إلى رئيس الوزراء بشأن هذا. أعتقد أنه يمكنني الإشارة إلى ما قالته الوزيرة داميان هيندز هذا الصباح حول أهمية تحرر النساء والفتيات من التحرش والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ذلك".



واليوم، قالت وزيرة الداخلية داميان هيندز، إنه سيتم إجراء تحقيق في المزاعم "إذا كان هذا هو المسار المناسب".