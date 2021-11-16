ماس كهربائي تسبب في حريق اشتعل بمحول كهرباء في مدينة الإنتاج الإعلامي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل محول كهرباء بمنطقة الأقمار الصناعية بمدينة الإنتاج الإعلامي، دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا داخل محول أسفر عن اشتعال كابل بسبب ارتفاع ضغط الكهرباء.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا، يفيد بنشوب حريق بمنطقة الأقمار الصناعية "نايل سات"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وسيطرت القوات على الحريق دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.