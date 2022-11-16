نائب قائد العمليات المشتركة العراقي يعلن مقتل اثنين من داعش في كركوك

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أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق الركن قيس المحمداوي اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من داعش في كركوك.

وأكد المحمداوي -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه تم الاستيلاء على أسلحة ومعدات وبعض الوثائق التابعة للعناصر الإرهابية.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش بمحافظة نينوي، مضيفة أن الإرهابي كان يشغل منصب الحارس الشخصي لمسؤول جنوب نينوى التابع لما يسمى (لولاية دجلة) قبل عمليات التحرير، وحالياً يعتبر مسؤول الدعم اللوجستي ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى.