ألمانيا تعلن استعدادها لمساعدة بولندا في عمليات التأمين الجوي

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، استعدادها لدعم بولندا في عمليات التأمين الجوي، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ قرب حدودها مع أوكرانيا ما أسفر عن مصرع شخصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية كريستيان ثيلس - حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" في نشرتها الإنجليزية - : "كرد فعل فوري على الأحداث في بولندا سنعرض تعزيز التأمين بدوريات جوية قتالية فوق مجالها الجوي بطائرات يوروفايتر الألمانية .. يمكن البدء في هذا من الغد إذا رغبت بولندا".

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما في بولندا جراء سقوط صاروخ قرب حدودها مع أوكرانيا، فيما أفاد سكرتير عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بأنه لا توجد دلائل على أن الحادث كان نتيجة هجوم متعمد.