سرايا القدس تعلن عن خوض اشتباكات ضارية بمحيط مجمع الشفاء

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن خوض عناصرها اشتباكات ضارية بمحيط مجمع الشفاء.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «لا زال مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء، ويؤكدون وقوع إصابات محققة في صفوف قوات العدو».

وفي وقت سابق، قال الصحفي الفلسطيني جهاد أبو شنب، الموجود بمحيط مجمع الشفاء الطبي، إن «محيط المجمع يشهد اشتباكات عنيفة لم تتوقف منذ الصباح».

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، صباح الخميس: «منذ الصباح الاشتباكات في محيط المجمع وصولًا إلى مفترق السرايا لم تتوقف إطلاقًا، هناك صوت اشتباكات عنيف ووتيرة الاشتباكات وإطلاق النار زادت بصورة كثيفة، خاصة مع ساعات الصباح».

ولفت إلى أن حي الشيخ رضوان شهد وقوع اشتباكات عنيفة وأحزمة نارية على مدار ساعات الليل، مشيرًا إلى إطلاق الصواريخ من الطائرات الحربية في المنطقة الغربية لمجمع الشفاء، ومحيط الجامعات من الجهة الجنوبية الشرقية للمجمع.

وأوضح أن «وتيرة الاشتباكات والقصف العنيف تصاعدت، عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمجمع من المدخل الجنوبي ليل الأربعاء/ الخميس».

وأكمل: «منذ السادسة صباحًا وحتى الآن وتيرة الاشتباك لم تتوقف إطلاقًا، إطلاق القذائف والصواريخ مستمر، والدخان يتصاعد في كل مكان، المنطقة أشبه بمنطقة عسكرية مغلقة وساحة حرب».

وأفاد مصدر طبي من مجمع الشفاء في غزة، بانسحاب الدبابات الإسرائيلية من ساحة المستشفى، منوهًا أن الجرافات العسكرية دخلت إلى الحديقة الخلفية وتنفذ فيها عمليات تجريف وحفر واسعة.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الخميس، إن «الآليات العسكرية الإسرائيلية تفرض حصارا شاملا على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل المستشفى أو خارجها».