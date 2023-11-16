صحفي من محيط مستشفى الشفاء: الاشتباكات العنيفة لم تتوقف منذ الصباح

قال الصحفي الفلسطيني جهاد أبو شنب، الموجود بمحيط مجمع الشفاء الطبي، إن «محيط المجمع يشهد اشتباكات عنيفة لم تتوقف منذ الصباح».

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، صباح الخميس: «منذ الصباح الاشتباكات في محيط المجمع وصولًا إلى مفترق السرايا لم تتوقف إطلاقًا، هناك صوت اشتباكات عنيف، ووتيرة الاشتباكات وإطلاق النار زادت بصورة كثيفة، خاصة مع ساعات الصباح».

ولفت إلى أن حي الشيخ رضوان شهد وقوع اشتباكات عنيفة وأحزمة نارية على مدار ساعات الليل، مشيرًا إلى إطلاق الصواريخ من الطائرات الحربية في المنطقة الغربية لمجمع الشفاء، ومحيط الجامعات من الجهة الجنوبية الشرقية للمجمع.

وأوضح أن «وتيرة الاشتباكات والقصف العنيف تصاعدت، عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمجمع من المدخل الجنوبي ليل الأربعاء/ الخميس».

وأكمل: «منذ السادسة صباحًا وحتى الآن وتيرة الاشتباك لم تتوقف إطلاقًا، إطلاق القذائف والصواريخ مستمر، والدخان يتصاعد في كل مكان، المنطقة أشبه بمنطقة عسكرية مغلقة وساحة حرب».

وأمس الأربعاء، أفادت مصادر طبية من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي جددت اقتحامها للمجمع من المدخل الجنوبي.

وقال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء أحمد المخللاتي، في تصريحات تليفزيونية، إن «الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي».