حزب الله اللبناني يعلن استهداف 4 مواقع إسرائيلية

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 4 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله، في بيانات منفصلة اليوم، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مواقع المطلة ومسكاف عام وبياض بليدا وثكنة يفتاح الإسرائيلية ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وحسب قناة المنار التابعة لـحزب الله، قصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف التي تربط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، كما انفجر صاروخان اعتراضيان أطلقتهما القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة الوزاني وسهل الخيام.

وأشارت إلى استهداف المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية لأطراف بلدة "الخيام" وتلتي "شباط" و"الوان" في مرتفعات كفرشوبا.

وقصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي "عيتا الشعب" و"دبل"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، كما شهدت بلدات "كفركلا"، و"وطى الخيام" ومحيط "المعتقل" ومنطقة "الشاليهات" و"العديسة" و"الطيبة" الجنوبية قصفا إسرائيليا، واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة "كفركلا" للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى.