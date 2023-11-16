فيلم حوجن يفتتح الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فيلم "حوجن" للمخرج ياسر الياسري، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان التي تقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري وحتى ٩ ديسمبر المقبل.

الفيلم مقتبس عن رواية الفانتازيا للكاتب السعودي إبراهيم عباس، وقصته تمزج بين عناصر الخيال المستمدة من الفلكلور العربي والموضوعات المعاصرة.

وسيتم تقديم الفيلم بحضور المخرج والممثلين الرئيسيين، وهم: نور الخضراء، براء عالم، نايف الظفيري، العنود سعود، محسن منصور وشيماء الطيب.

تدور أحداث فيلم "حوجن" حول قصة جني لطيف يعيش في مدينة جدة، وفي أحد الأيام يكتشف حقيقة نسبه الملكي، فتبدأ رحلة حوجن (براء عالم) لاستعادة حقه الشرعي بينما يحارب قوى الشر في سبيل الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر. وخلال مغامرته، يتعرف على طالبة الطب الشابة سوسن (نور الخضراء)، فتنشأ بينهما علاقة رومانسية غير متوقعة.

وبهذه المناسبة، علق مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أنطوان خليفة: "يُعد اختيار المهرجان لعرض فيلم "حوجن" في الافتتاح تكريمًا للسينما السعودية والمواهب العربية، إلى جانب تسليطه الضوء على التقدّم الذي تشهده المملكة في مجال صناعة السينما".

ومن جهته، قال مخرج فيلم "حوجن" ياسر الياسري: " قدمت قصة حوجن رواية ملحمية تجمع بين الرومانسية والمغامرة والثقافة، مما جعلها تلقى صدى لدى الملايين في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقال إن صناعة فيلم مقتبس من هذه الرواية يعد رحلة استثنائية وإنجازًا بارزًا يُحسب لصناعة السينما في المنطقة.

كما يعد اختيار الفيلم ليكون أول الأفلام التي ستعرض في افتتاح المهرجان لهذا العام أمراً بالغ الأهمية، حيث يقام المهرجان في جدة – المدينة التي بدأت قصة حوجن فيها ولعبت دورًا محوريًا في مسار أحداثها.