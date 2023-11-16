تقارير عن انقطاع الاتصالات في مجمع الشفاء بغزة

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، الخميس، بانقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء الطبي بغزة، بعد ورود أنباء عن اقتحامه.

وكانت مصادر من داخل مجمع الشفاء، قالت إن مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا أقسام المستشفى المختلفة وشرعوا في إطلاق النار بكثافة.

وفي وقت سابق، قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، إن جنود الاحتلال لا يزالون داخل المستشفى، و"أخذوا الجثث وفجّروا خط المياه"، مشيراً إلى أن "الماء نفد تماما من المستشفى".

وأضاف أبو سلمية: الدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى. لدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5 آلاف نازح.

وتابع: عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، وفقدنا التواصل مع زملائنا. الطائرات دون طيار الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى.

وقال مدير المستشفى إن "هناك مجندين إسرائيليين يتجولون داخل الأقسام، خاصة في قسم الطوارئ، وسحبوا الجثث".

وأضاف: "روايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي كاذبة".