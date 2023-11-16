شارك المخرج أحمد حسن الجمهور، عدد من صور كواليس تصوير مسلسل «العودة»، إلى جانب البوستر الرسمي له، والذي من المقرر عرضه قريبا على شاشات التلفزيون، ويستكمل حاليا أحمد حسن تصوير باقي حلقات المسلسل.

ونشر أحمد حسن عبر حسابه على موقع «انستجرام»، صور الكواليس، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله.. يا رب يجعله خيرا لكل صناع العمل».

وضم بوستر العمل جميع أبطاله، يتوسطهم الفنان شريف سلامة بطل العمل، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة.

مسلسل «العودة» من بطولة شريف سلامة، وتارا عماد، ووليد فواز، وأحمد والي، وصفاء الطوخي، وحمزة العيلي، وعصام السقا، ومحمد عبدالعظيم، وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

https://www.instagram.com/p/CzryOnxsgts/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==