فنلندا تغلق مؤقتا 4 معابر على الحدود مع روسيا بعد تزايد المهاجرين

قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، ووزيرة داخليته ماري رانتانين، اليوم الخميس، إن فنلندا تعتزم بشكل مؤقت إغلاق أربعة معابر حدودية مع روسيا في جنوب شرق البلاد.

وقالا إنه سيتم إغلاق معابر إماترا ونيرالا ونويجاما وفاليما في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل، مشيرين إلى زيادة في عدد المهاجرين ممن لا يحملون وثائق مناسبة.

وأضافا أنه سيتم قبول طلبات اللجوء في مركزي الحدود في سالا وفارتيوس الواقعين شمالا على بعد مئات الكيلومترات.

وستظل الترتيبات الجديدة سارية حتى 18 فبراير، وشددت رانتانين على أن هذه الخطوة لا تشير إلى تغير في السياسة، لكنها بالأحرى رد فعل على الممارسات الروسية.

كانت الوزيرة قد اتهمت موسكو الثلاثاء الماضي بالسماح بعبور غير قانوني إلى داخل فنلندا، وعلى النقيض من السياسة السابقة، تم السماح لأولئك الأشخاص بدخول البلاد، على الرغم من عدم حيازتهم لوثائق مناسبة.

وقال أوربو ورانتانين إنه كانت هناك زيادة كبيرة لحالات العبور خلال الأيام القليلة الماضية. وجرى يوم أمس الأربعاء، تسجيل 75 طالب لجوء، وهو عدد أكبر من الأسبوع الماضي بأكمله.