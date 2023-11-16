القسام: الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون وتدميره

تمكن مقاتلو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ12 قذيفة "ياسين TBG" مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام، عبر حسابها بتطبيق "تيليجرام"، أن قواتها استهدفت صباح اليوم، 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105" ما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع وولف، والآخر من نوع ديفندر، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

وكانت كتائب القسام بالضفة الغربية، أعلنت مسئوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم، والتي أغارت فيها مجموعة من كتائب القسام، على قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا من قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة.