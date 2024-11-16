إذاعة الجيش الإسرائيلي: إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا

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أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك في بيان، إنه تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء في قيساريا.

وأفاد البيان بإلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتنياهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات.

وأضاف البيان بأن رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق.

من جانبه، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بسقوط قنبلتي إضاءة في منزل رئيس الوزراء هو فشل أمني إضافي.

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم تم إلقاء قنبلة إضاءة على منزل رئيس الوزراء نتنياهو وغدا قد يتم إطلاق رصاص حي.

وأضاف بن غفير، بأنه تم إلقاء قنبلة إضاءة على منزل نتنياهو هو تجاوز لخط أحمر آخر.