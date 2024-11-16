جامعة عين شمس تشارك فى مؤتمر الأطراف COP29 بمدينة باكو عاصمة أذربيجان

أعلنت جامعة عين شمس تمثيل الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة بتمثيل جامعة عين شمس فى مؤتمر الأطراف COP29 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.



وخلال الفعاليات تحدث الدكتور أحمد العوضى عن انجازات جامعة عين شمس فى مجال حساب البصمة الكربونية داخل الجامعة وعمليات ترشيد استهلاك الطاقة و المياه و ذلك فى أحد الجلسات الخاصة بادارة شئون البيئة والارصاد الجوية بجناح جامعة الدول العربية بالمؤتمر.

كما استعرض العوضي كل ما تم فيما يخص التزام جامعة عين شمس بتنفيذ مبادرتها فى الوصول نحو حرم جامعى اخضر مستدام حتى تصبح جامعة عين شمس مثالا يحتذى به.

على جانب آخر، فإنه يتم التواصل مع العديد من الجهات الدولية الممثلة فى المؤتمر من أجل التوصل إلى حلول بحثية و تطبيقية يمكن أن تمكن طلبة الجامعة من تنفيذ بعض الأفكار الهامة لخدمة الاستدامة بمفهومها الكلى.