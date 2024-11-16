3 عروض في اليوم الأول من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يعرض في اليوم الأول من فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، 3 عروض premiere، من دول عربية وأجنبية، حيث سيتم عرض مسرحية "Marco Polo“ من إيطاليا، في مسابقة المونودراما، وذلك على المسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ.

كما سيتم عرض مسرحية "فضيلة العبيد"، من سلطنة عمان، في مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، وذلك بمسرح الساحة المكشوف بالسوق القديم، وعرض " For the worse &laugh" ، بمسابقة المونودراما، وذلك على المسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ.

يذكر أن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلقت في 15 نوفمبر وتستمر حتى 20 من نفس الشهر، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.