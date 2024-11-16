اشتباكات بين حزب الله وقوات إسرائيلية تحاول دخول بلدات بجنوب لبنان

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تجري اشتباكات بين جماعة "حزب الله" والقوات الإسرائيلية التي تحاول مجدداً التوغل عبر عدد من البلدات بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية تحاول التسلل مجدداً إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدة الضهيرة ومحور طير حرفا والجبين، والتي تعرضت لقصف متكرر.

وأضافت الوكالة أن اشتباكات "عنيفة" تجري بين من وصفتهم بـ"المقاومة والعدو الإسرائيلي"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتعرضت بلدة برج رحال لغارات إسرائيلية عنيفة طوال فترة الليل، أدت إلى سقوط 3 أشخاص على الأقل، كما سجلت صباح السبت غارة على بلدة الشعيتية في قضاء صور.