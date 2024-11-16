ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم السبت، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ماستر كلاس مع المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وقال المخرج يسري نصرالله، إن أفلامه توصف بالسياسية، ولكنه لا يصنفها كذلك، ويرى فقط إنه يحكي قصص حقيقية، لأحداث من واقع الحياة اليومية لأشخاص عاصروا الأحداث التي واكبت زمن الفيلم.

وأشار يسري نصرالله إلى إنه لا يستطيع تقديم فيلم لم يشعر إنه حقيقي، وشعر إنه مصطنع، موضحا إنه يجب على الممثل أن يجد حقيقة الشخصية التي يقدمها ليستطيع القيام بها.

ويستضيف مهرجان القاهرة محاضرة مع يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر حول تجربته الفنية. ويدير المخرج تامر عشري هذه الجلسة التي تقدم نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.