روسيا تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال 24 ساعة

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات «كورسك، بريانسك، بيلجورود، وكالوغا، شبه جزيرة القرم».



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» اليوم، «أنه خلال الليلة الماضية، جرى إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وجرى تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة».

أضاف البيان أنه جرى إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما جرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية القرم ومقاطعتي بيلجورود وكالوغا.