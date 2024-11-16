 روسيا تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
السبت 16 نوفمبر 2024 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

روسيا تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال 24 ساعة


نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 10:12 ص | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 10:12 ص

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات «كورسك، بريانسك، بيلجورود، وكالوغا، شبه جزيرة القرم».

 


وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» اليوم، «أنه خلال الليلة الماضية، جرى إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وجرى تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة».
أضاف البيان أنه جرى إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما جرى إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية القرم ومقاطعتي بيلجورود وكالوغا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك