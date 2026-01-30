وجه نيتس جراديشار، اللاعب المنتقل حديثًا لصفوف أويبيشت المجري رسالة لجماهير الأهلي، بعد مغادرة الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب نيتس جراديشار عبر حسابه على موقع انستجرام: "إلى جماهير الأهلي العظيمة، شكرًا لكونكم طاقتي ودافعي في كل مرة وطأت قدماي الملعب".

وأضاف اللاعب السلوفيني: "أغادر معارًا، ولكن قلبي يظل معكم ومع اللحظات التي لا تُنسى التي شاركناها. دعمكم وإيمانكم سيرافقاني دائمًا".

وتابع: "هذا ليس وداعًا، بل مجرد توقف مؤقت.. أرجو أن تتقاطع مساراتنا مجددًا قريبًا.. الأهلي وجماهيره سيكونان دائمًا جزءًا من هويتي.. شكرًا لكم".

وكان النادي الأهلي قد أعلن انتقال نيتس جراديشار إلى صفوف أويبيشت المجري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.