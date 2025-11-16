العراق يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اليوم أو غدا

رجحت جمانة الغلاي الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 11 من الشهر الجاري اليوم الأحد أو غدًا الاثنين.

وذكرت "الغلاي"، في تصريح صحفي، أن "المفوضيةُ العليا المستقلة للانتخابات حسمت ما تبقّى من المحطّات وتم احتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي".

وأوضحت: "تباشر المفوضية اليوم باحتساب المقاعد ومقاعد كوتا النساء والأقليات كما شرعت مكاتب المحافظات الانتخابية تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج ومن المرجّح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدًا".

وذكرت أنه "بعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية".

وسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن أعلنت الأسبوع الماضي، أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية تجاوز 56%، وأن ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أظهر تقدما بأكثر من مليون 300 ألف صوت وحل بعده حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي فيما جاءت القوائم الأخرى لـ"القانون" و"الصادقون "و" الحزب الديمقراطي الكردستاني "متقاربة في النتائج.

وشرعت القوى الشيعية المنضوية، تحت تحالف "الإطار التنسيقي الشيعي" في عقد جولات مكوكية فيما بينها لبحث مستحقات الانتخابات التشريعية وتشكيل العملية السياسية الجديدة للسنوات الأربعة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ السوداني أولى جولاته التفاوضية خلال زيارة سيقوم بها إلى إقليم كردستان هذه الأيام.