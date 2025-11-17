﻿إسلام أباد: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بحمى الضنك فقط خلال 24 ساعة

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام أباد تسجيل 6 حالات إصابة بحمى الضنك فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعكس انخفاضا مستمرا بعدما قامت إدارة المنطقة بعمليات فحص في 28 ألف موقع مع استمرار عمليات مكافحة حمى الضنك في جميع أنحاء المدينة.

وأعلنت إدارة مدينة إسلام أباد عن انخفاض كبير في حالات حمى الضنك حيث تواصل الفرق الميدانية عملياتها على مستوى المدينة في إطار الحملة المستمرة لمكافحة حمى الضنك.

وفقا للمسئولين، ساعد النشاط الميداني المتواصل والاستجابة السريعة وتعاون الشعب في السيطرة على الوضع في المناطق الريفية والحضرية.

وبموجب التحديث التشغيلي الأخير، نفذت الفرق عمليات تعفير في 813 منطقة عالية الخطورة، كما قامت بعمليات رش داخل 308 منازل تم تحديدها خلال المراقبة الروتينية. وكانت هذه الإجراءات جزءا من خطة منسقة للحد من تكاثر البعوض ومنع انتشار الفيروس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس باكستان.



