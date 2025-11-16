تعمل نساء تركيات، متطوعات في مبادرة "أنا أحيك الخير" التي انطلقت قبل 28 عاما بولاية مرسين جنوبي البلاد، في حياكة الأوشحة والقبعات والسترات للمحتاجين.

واحتفلت المجموعة التي انطلقت بقيادة السيدة فيردا يرتوت عام 1997، الأحد، بالذكرى 28 لتأسيسها من خلال فعالية أقيمت بحديقة المرور التابعة لبلدية مرسين.

وفي الفعالية، اجتمعت النساء لصناعة أوشحة وقبعات وسترات تناسب جميع الأعمار، على أن يتم إرسالها لاحقا لمختلف أنحاء البلاد لتوزيعها على المحتاجين.

وفي حديث للأناضول، قالت يرتوت، إن حركتهم تلقى الدعم من نساء متطوعات من عموم البلاد، حيث يساهمن بإرسال الملابس التي يصنعنها في منازلهن.

وأعربت يرتوت، عن عزمها على مواصلة جهود الخير بقدر استطاعتها، قائلة: "قلبي يفيض بالطمأنينة. أريد ألا يبقى أحد يرتجف من البرد".

وأردفت: "انطلقت في هذه المبادرة بمساعدة النساء، وهن يدعمنني، فلا أستطيع أن أنتج كل هذا بمفردي. هذه أشياء رائعة جدا".