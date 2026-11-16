تعليم بورسعيد يشارك في جلسة إقليمية لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

شهد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، فعاليات الجلسة الحوارية الإقليمية حول الأولويات الاستراتيجية للتعليم الفني والتكنولوجي وآليات تعزيز تنفيذها وربطها بمتطلبات سوق العمل، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

وأكد مدير المديرية أهمية اللقاءات الحوارية في دعم جهود تطوير التعليم الفني، وتعزيز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعلي.

وأشار إلى أن مواءمة الخطط التنفيذية مع الأولويات المحددة، وحسن توظيف الموارد المالية، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستهدفات التطوير، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتأتي الجلسة الحوارية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني، واستكمال مسيرة تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني، وتحديث أولوياتها في ضوء المستجدات التشريعية والتوجهات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز كفاءة المنظومة التعليمية، ويرفع مستوى مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وشهدت الجلسة مشاركة قيادات ومسؤولي التعليم الفني والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط والمتابعة والموازنة والإدارات المالية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات التنفيذية لكل جهة في ترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

واستهدفت الجلسة التعريف بالأولويات الاستراتيجية للتعليم الفني في ضوء التحديثات التشريعية، وتوضيح مسؤوليات الإدارات والجهات المنفذة، إلى جانب تنمية قدرات المشاركين على تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتعرف على المهارات والأدوات اللازمة للتخطيط المالي وتقدير الاحتياجات، بما يسهم في تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وربطها بالأهداف والنتائج المستهدفة.

وتضمنت الفعاليات عرض الأولويات الاستراتيجية للتعليم الفني والتكنولوجي، واستعراض أبرز التحديثات التي طرأت على استراتيجية إصلاح التعليم الفني، ومناقشة أدوار ومسئوليات الجهات المختصة في تنفيذها.

فيما جرى تنظيم ورش عمل متخصصة حول إعداد الخطط التنفيذية السنوية، وجلسات لمناقشة التخطيط المالي وآليات تقدير الاحتياجات المالية، يعقبها حوار مفتوح للإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الخبرات والتجارب العملية بين المحافظات.

وأتاحت الفعالية مساحة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلي الوزارة والمحافظات، بما يعزز الملكية المؤسسية لخطط التطوير على المستويين المركزي والمحلي، ويدعم توحيد آليات العمل ومتابعة التنفيذ وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

جاء ذلك بحضور أشرف البهنسي، مدير عام التعليم الفني، وأمينة النحاس، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، ومحمد رمزي، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وهاني قطب، مدير إدارة تنسيق التعليم الفني، وعدد من قيادات التعليم بمحافظة بورسعيد.