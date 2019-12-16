السجن 15 عاما لتاجر سيارات لضبطه بـ30 طربة حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الاثنين، تاجر سيارات يدعى "م.س.م"، بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الحشيش" وذلك في القضية رقم 878 جنايات قسم شرطة أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الإتجار في المخدرات، يفيد بالقبض على شخص وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث حول قيام المتهم بمزاولة نشاطا واسع النطاق في الإتجار بالمواد المخدرة خاصة "الحشيش".

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم خلال تواجده بأحد الطرق العامة في نطاق دائرة القسم، وبتفتيشة عثر على حقيبة بداخلها 30 قطعة لمخدر الحشيش "طربة" ومبلغ مالي أقر أنه من حصيلة البيع، وهاتف محمول، للاتصال بعملائه.

وبالقبض عليه وعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم بعضوية المستشارين: أحمد صبري ذكري، وهشام محمد جمال الدين، وأمانة سر، السيد عبد الموجود الوزيري.