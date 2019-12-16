الزمالك يسعى لمواصلة صحوته أمام طلائع الجيش

كارتيرون يأمل في الفوز الرابع علي التوالي مع الأبيض .. ويحيى يبحث عن انتصاره الأول بالمسابقة

تقام اليوم ، أربع مباريات في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يستضيف طنطا في الثانية والنصف ، فريق الإنتاج الحربي ، وفي الخامسة تقام مباراتين ، حيث يحل الاتحاد السكندري ضيفا علي مصر المقاصة بإستاد السلام ، وفي نفس التوقيت ، يلتقي المقاولون العرب مع وادي دجلة ، وتختتم لقاءات الجولة في السابعة والنصف بإستاد الجيش بالسويس ، بمواجهة قوية تجمع طلائع الجيش مع الزمالك.

في السويس ، يبحث الزمالك ، مواصلة انتصاراته تحت القيادة الفرنسية للمدير الفني باتريس كارتيرون ، الذي قاد الفريق الأبيض لثلاث انتصارات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة ، الفوز الأول كان علي الشرقية في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، والثاني علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية لبطولة دوري إبطال إفريقيا ، والأخير كان علي حساب بيراميدز بثنائية في الدوري ، وأرسلت الانتصارات الثلاث ، رسالة اطمئنان لجماهير النادي ، بقدرة الفريق علي المنافسة علي البطولات الثلاث الموسم الحالي .

يدخل الزمالك ، المباراة وهدفه النقاط الثلاث ، لتدارك فقد النقاط السهلة خلال المباريات الماضية ، بعدما أهدر لاعبوه 5 نقاط ، بالتعادل أمام نادي مصر والخسارة من انبي ، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الرابع برصيد 13 نقطة .

وضربت الغيابات الزمالك ، وأصبح رباعي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد زيزو، وعبد الله جمعة ، وحازم امام خارج الحسابات في مباراة اليوم ، بسبب الاصابات المتلاحقة واتي حرمت شيكابالا وجمعة من مباراة بيراميدز ، في الوقت الذي تعرض زيزو للاصابة في الشوط الاول من نفس المباراة ولم يستكمل اللقاء ، بينما يعاني حازم امام كابتن الفريق من شد في قدمه ، وبالتالي يخشي عليه الفرنسي كارتيرون من تفاقم إصابته ، خاصة وان الظهير الأيمن الوحيد في القائمة ، بعد هروب التونسي حمدي النقاز .

ويعتمد الزمالك علي جهود الثلاثي العربي ، التونسي فرجاني ساسي والمغربيان اشرف بنشرقي ومحمد اوناجم في الفوز بالمباراة الصعبة ، ويأتي معهم الهداف الصاعد مصطفي محمد الذي يعد احد ابرز لاعبي الزمالك ومصدر خطوته في جميع المباريات .

في المقابل ، يبحث طلائع الجيش ، عن الفوز الأول له في الدوري الموسم الحالي ، خاصة وان الفريق لم يحقق إي انتصارات طوال المباريات الست الماضية ، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين وتجمد رصيد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر ، وخاض طارق يحيي مع طلائع الجيش 3 مباريات مثل البرازيلي سيرجيو فارياس الذي قدم استقالته من تدريب الفريق العسكري .

ويمتلك الطلائع عدد كبير من اللاعبين الخبرة القادرين علي تصحيح الأوضاع وقيادة الفريق للمراكز المتقدمة ، أمثال محمد بسام حارس المرمي والذي تم اختير أكثر من مرة لقائمة المنتخب الوطني ، وفي الوسط يوجد كريم طارق لاعب المنتخب الوطني واحمد كابوريا ومهند لاشين والسنغالي تالا نداي ، بينما يوجد ثلاثي هجومي قوي ناصر منسي مهاجم المنتخب الاولمبي ومعه عمرو جمال لاعب الأهلي السابق ، وأخيرا هداف الدوري مرتين من قبل حسام باولو .