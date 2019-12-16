مسؤول إيراني:زيارة روحاني إلى اليابان ترتكز على القضايا الثنائية بين طوكيو وطهران

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي إن المحور الرئيسي للزيارة التي سيقوم بها رئيس بلاده إلى اليابان، يدور حول القضايا الثنائية بين طهران وطوكيو وايضا مشاورات الجانبين بشان القضايا الاقليمية والدولية.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب "ملتقى تنمية العلاقات التجارية بين ايران واليابان" بطهران، لفت عراقجي الى ان الرئيس روحاني سيقوم بزيارة مكثفة لطوكيو يوم الجمعة المقبل لا تتعدى 24 ساعة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضاف: ستجري المشاورات في طوكيو بين الجانبين الايراني والياباني، وذلك على امتداد المشاورات الواسعة التي كانت قد جرت خلال زيارة رئيس وزراء اليابان "شينزو ابي" الاخيرة الى طهران.

وردا على سؤال اخر حول احتمال اجراء "مفاوضات بين ايران وامريكا في اليابان" من عدمه، قال مساعد الخارجية : لا؛ أن هكذا برنامج لم يدرج على جدول الزيارة.

وحول شراء النفط الايراني من جانب اليابان، اكد عراقجي ان هذا القرار يعود الى الحكومة اليابانية، والتي كانت في الماضي ضمن كبريات المستوردين للخام الايراني؛ مردفا : نحن نتفهم الضغوط الراهنة والعقبات التي تضعها واشنطن في هذا الخصوص.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هددت في مطلع العام الجاري بفرض عقوبات على حلفائها من الدول التي ستواصل استيراد النفط الإيراني، إثر إعلانها وقف إعفاء هذه البلدان من الاستمرار في الحصول عليه من طهران.

وهذه الدول هي: تركيا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، اليونان وتايوان.