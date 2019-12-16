مقتل 5 عسكريين عراقيين وإصابة 5 آخرين شمال شرقي بغداد

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل 5 عسكريين عراقيين وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط في حادثين منفصلين في مناطق تابعة لمحافظة ديالي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم، إن عناصر بتنظيم داعش هاجمت أمس نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالي، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح آخر.

ووفق البيان، وفي حادث منفصل أطلقت عناصر داعش الرصاص بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 4 آخرين بينهم ضابط.